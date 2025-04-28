Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині поки що немає і ціни залишаються на колишньому рівні, але проблеми вже виникли.

Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині може відбутись через низку причин, проте воно торкнеться не всіх районів, повідомляє Politeka.net.

У Дніпропетровській області було ухвалено рішення покривати тарифну різницю за рахунок коштів обласного бюджету. Це дозволило мешканцям уникнути додаткових витрат, спричинених зростанням собівартості послуг водоканалів.

Втім, у деяких громадах, зокрема в Марганці та Апостоловому, ситуація ускладнилася. Місцеві водопостачальні підприємства накопичили значні борги, що виникли через невідшкодовану тарифну різницю. Це створює реальні ризики для подальшого стабільного фінансування водопостачання з місцевих бюджетів. Тому підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині може бути незворотнім.

У місті Шахтарське (колишній Першотравенськ) ситуація з водопостачанням також стає дедалі загрозливішою. Місцеві мешканці вже давно стикаються з регулярними перебоями у подачі води, а нещодавнє повідомлення від міського житлово-комунального підприємства лише посилило тривогу — місту загрожує повне відключення води на невизначений термін.

Причина критична, але водночас буденна — низький рівень оплати за комунальні послуги. Попри те, що тарифний план на водопостачання залишається незмінними ще з 24 лютого 2022 року, значна частина мешканців продовжує ігнорувати рахунки.

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