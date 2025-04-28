Повышения тарифов на воду на Днепропетровщине пока нет и цены остаются на прежнем уровне, но проблемы уже появились.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровщие может произойти по ряду причин, однако оно коснется не всех районов, сообщает Politeka.net.

В Днепропетровской области было принято решение о возмещении тарифной разницы за счет средств областного бюджета. Это позволило жителям избежать дополнительных расходов, вызванных ростом себестоимости услуг водоканалов.

Впрочем, в некоторых общинах, в частности в Марганце и Апостолове, ситуация усложнилась. Местные водоснабжающие предприятия накопили значительные долги, возникшие из-за невозмещенной тарифной разницы. Это создает реальные риски для дальнейшего стабильного финансирования водоснабжения местных бюджетов. Поэтому повышение тарифов на воду на Днепропетровщине может быть необратимым.

В городе Шахтерское (бывший Первомайск) ситуация с водоснабжением также становится все более угрожающей. Местные жители уже давно сталкиваются с регулярными перебоями в подаче воды, а недавнее сообщение от городского жилищно-коммунального предприятия лишь усугубило тревогу — городу грозит полное отключение воды на неопределенный срок.

Причина критическая, но в то же время обыденная — низкий уровень оплаты за коммунальные услуги. Несмотря на то, что тарифный план на водоснабжение остается неизменными еще с 24 февраля 2022, значительная часть жителей продолжает игнорировать счета.

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