Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі залишається одним з найбільш обговорюваних серед місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі поки не мають зрости, проте експерти кажуть, що таке затишшя протриває не довго, повідомляє Politeka.

Як свідчить статистика, підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі склало понад 20 відсотків за останній рік. Проте не всі категорії потрапили під цей стрибок цін.

Так, газ, опалення та гаряча вода поки залишаються під мораторієм завдяки указу президента, що обмежує підняття вартості у ча, поки в країні триває воєнний стан. Проте, не все так спокійно в інших сферах.

Наприклад, водопостачання, яке регулюється НКРЕКП для водоканалів, що обслуговують міста з населенням понад сто тисяч осіб, цього року зазнало змін у бік зростання для непобутових споживачів. Однак для населення підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі не відбулося.

Вартість водопостачання залишається незмінною вже більше трьох років. Найбільше на платіжках мешканців міста позначилась електроенергія. Згідно з даними Держстату, ціни на електрику підскочили на 63 відсотки протягом року. З червня 2025 року більшість споживачів буде платити 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину.

Крім того, зросли витрати на управління багатоквартирними будинками, вивезення сміття та утримання житлових приміщень.

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