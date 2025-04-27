Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі знову стало предметом активних обговорень серед місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Особливе занепокоєння викликають зміни у сфері електропостачання, адже з 1 травня скасовується пільговий тариф для тих, хто опалює оселю електрикою. Це означає, що з наступного місяця домогосподарства платитимуть за загальним тарифним планом — 4,32 грн за кВт·год, що суттєво підвищить витрати на комуналку.

Водночас ціни на газ залишаються фіксованими — 7,96 гривень за кубометр до 31 жовтня 2025 року, а воєнний стан, подовжений до серпня, гарантує збереження мораторію на його подорожчання принаймні до весни 2026 року. Проте підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі не обмежується лише електроенергією — увагу варто звернути й на сферу водопостачання.

Згідно з постановою НКРЕКП, для «Інфоксводоканалу» діють нові розцінки з січня 2025 року: для населення — 14,93 грн за 1 м³ холодної води та 14,37 гривень за 1 м³ водовідведення. Хоч ціни для побутових споживачів поки не змінилися, експерти попереджають про можливе зростання до кінця року.

За словами фахівця Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, реальні витрати підприємств вимагають суттєвого перегляду цін. Він прогнозує, що куб холодної води може подорожчати до 60 грн, а гарячої — до 150 грн. На його думку, підвищення вартості — лише питання часу.

Джерело: Офіційний сайт міста

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