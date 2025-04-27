Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе снова стало предметом активных обсуждений среди местных жителей, сообщает Politeka.

Особую обеспокоенность вызывают изменения в сфере электроснабжения, ведь с 1 мая отменяется льготный тариф для тех, кто отапливает дом электричеством. Это означает, что со следующего месяца домохозяйства будут платить по общему тарифному плану — 4,32 грн за кВтч, что существенно повысит расходы на коммуналку.

В то же время, цены на газ остаются фиксированными — 7,96 гривен за кубометр до 31 октября 2025 года, а военное положение, продленное до августа, гарантирует сохранение моратория на его подорожание по крайней мере до весны 2026 года. Однако повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе не ограничивается только электроэнергией — стоит обратить внимание и на сферу водоснабжения.

Согласно постановлению НКРЭКУ, для «Инфоксводоканала» действуют новые расценки с января 2025 года: для населения — 14,93 грн за 1 м3 холодной воды и 14,37 гривен за 1 м3 водоотвода. Хотя цены для бытовых потребителей пока не изменились, эксперты предупреждают о возможном росте до конца года.

По словам специалиста Института энергетических стратегий Юрия Корольчука , реальные расходы предприятий требуют существенного пересмотра цен. Он прогнозирует, что куб холодной воды может подорожать до 60 грн., а горячей — до 150 грн. По его мнению, повышение стоимости – только вопрос времени.

Источник: Официальный сайт города

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала,"Рядом лес и река Десна": в Украине "за копейки" можно купить недвижимость, кадры.

Также Politeka писала, что Компенсации от власти получат еще больше украинцев: детали нового решения.

Как сообщала Politeka, Цены от 12 тысяч гривен: в Украине копейки отдают недвижимость в тихих областях.