Подорожчання оренди квартир в Одесі не відбулося, ціни лишаються стабільними протягов шести місяців

Подорожчання оренди квартир в Одесі не сталося - за останні півроку значно впали ціни через постійні обстріли з боку російської федерації, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на сайті каталогу житлових комплексів України ЛУН. І хоча знімання оселі в місті в середньому «з’їдає» понад третину зарплати, це – один із найнижчих показників серед міст України.

За середньої зарплати 22 500 гривень витрати на знімання житла становлять 36% від доходу. Ціни впали на 12%. Нині однокімнатні квартири здають за 8 800 гривень.

Подорожчання оренди квартир в Одесі не зачепило двокімнатні оселі. Ціни на них стартують від 6 500 гривень, а трикімнатне житло в середньому обійдеться орендарю у 17 000 гривень щомісяця.

Вартість оренди залежить від розташування. Найдоступніші зафіксовані в Пересипському районі, тоді як Приморський район залишається лідером за вартістю — тут житло під оренду найдорожче.

Підкреслимо, що в місті зафіксовано найбільше зростання на первинному ринку житла - середня вартість квадратного метра новобудов зросла на 14% і досягла 45,6 тисяч грн. Це найвищий приріст серед усіх регіонів України.

Для порівняння: у Львові та Ужгороді, які традиційно очолюють рейтинги найдорожчих міст, навпаки зафіксовано зниження середньої вартості «первинки» — на 2%.

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