Подорожание аренды квартир в Одессе не произошло, цены остаются стабильными в течение шести месяцев.

Подорожание аренды квартир в Одессе не произошло – за последние полгода значительно упали цены из-за постоянных обстрелов со стороны российской федерации, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте каталога жилых комплексов Украины ЛУН. И хотя съем дома в городе в среднем «съедает» более трети зарплаты, это – один из самых низких показателей среди городов Украины.

При средней зарплате 22 500 гривен расходы по съему жилья составляют 36% от дохода. Цены свалились на 12%. В настоящее время однокомнатные квартиры сдают за 8800 гривен.

Подорожание аренды квартир в Одессе не задело двухкомнатные дома. Цены на них стартуют от 6500 гривен, а трехкомнатное жилье в среднем обойдется арендатору в 17000 гривен ежемесячно.

Стоимость зависит от месторасположения и района. Самые доступные зафиксированы в Пересыпском районе, в то время как Приморский район остается лидером по стоимости – здесь жилье в аренду самое дорогое.

Подчеркнем, что в городе зафиксирован наибольший рост на первичном рынке жилья – средняя стоимость квадратного метра новостроек выросла на 14% и достигла 45,6 тысячи грн. Это самый высокий прирост среди всех регионов Украины.

Для сравнения: во Львове и Ужгороде, традиционно возглавляющих рейтинги самых дорогих городов, наоборот зафиксировано снижение средней стоимости «первички» — на 2%.

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