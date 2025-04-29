Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Запорожье остается одним из наиболее обсуждаемых местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье пока не должно вырасти, однако эксперты говорят, что такое затишье продлится не долго, сообщает Politeka.

Как свидетельствует статистика, повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье составило более 20% за последний год. Однако не все категории попали под этот скачок цен.

Так, газ, отопление и горячая вода пока остаются под мораторием благодаря указу президента, ограничивающему поднятие стоимости у ча, пока в стране продолжается военное положение. Однако не все так спокойно в других областях.

Например, водоснабжение, регулируемое НКРЭКУ для водоканалов, обслуживающих города с населением более ста тысяч человек, в этом году претерпело изменения в сторону роста для небытовых потребителей. Однако для населения повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье не произошло.

Стоимость водоснабжения остается неизменной уже больше трех лет. Больше всего на платежках жителей города отразилась электроэнергия. Согласно данным Госстата, цены на электричество подскочили на 63 процента в течение года. С июня 2025 года большинство потребителей будет платить 4 гривны 32 копейки за киловатт-час.

Кроме того, выросли расходы на управление многоквартирными домами, вывоз мусора и содержание жилых помещений.

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