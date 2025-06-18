Новий графік руху транспорту в Одесі набрав чинності, повідомляє Politeka.

Відбулися зміни в маршрутах одразу трьох популярних напрямків громадського транспорту. Зміни стосуються двох трамваїв №3 та №28 — а також тролейбуса №7. Про це інформує пресслужба Одеської міської ради. Тимчасові обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт та оновленням інфраструктури.

Згідно з новими правилами, трамвай №3 тепер курсує від 11-ї станції Люстдорфської дороги до залізничного вокзалу. Раніше цей трамвай рухався до вулиці Пастера. Таким чином, його кінцева зупинка змінилася, а новий напрямок частково дублює ділянку шляху, яка користується високим попитом серед пасажирів.

№28 теж зазнав змін. Відтепер він слідує від площі Тираспольської до Парку Шевченка. Раніше маршрут пролягав від Автовокзалу до того ж парку. Тобто, трамвай став коротшим, що може вплинути на зручність пасажирів, які звикли до повного маршруту.

Не оминули оновлення й тролейбус №7. Тепер він їздитиме вкороченим маршрутом: від вулиці Архітекторської через Рішельєвську до вулиці Ніни Строкатої (Буніна), де відбувається розворот на площі Менделе Мойхер-Сфоріма (площа Льва Толстого), після чого тролейбус рухається назад до вихідної точки.

Раніше ж він прямував аж до площі Новосельського. Це скорочення може вплинути на пасажиропотік у центральній частині міста.

Новий графік руху транспорту в Одесі запроваджено без зазначення терміну дії — наразі він вважається тимчасовим, але остаточна дата відновлення звичного руху не озвучена. Міська влада закликає містян враховувати ці зміни під час планування поїздок, аби уникнути незручностей.

Також радять стежити за офіційною інформацією на сайті мерії або у комунальних перевізників, щоб бути в курсі можливих наступних оновлень.

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