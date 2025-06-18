Новый график движения транспорта в Одессе вступил в силу, сообщает Politeka.

Произошли изменения в маршрутах сразу трех популярных направлений общественного транспорта. Изменения касаются двух трамваев №3 и №28, а также троллейбуса №7. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета. Временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ и обновлением инфраструктуры.

Согласно новым правилам, трамвай №3 теперь курсирует от 11 станции Люстдорфской дороги до железнодорожного вокзала. Ранее этот трамвай двигался к улице Пастера. Таким образом, его конечная остановка изменилась, а новое направление частично дублирует участок пути, пользующегося высоким спросом среди пассажиров.

№28 тоже претерпел изменения. Теперь он следует от площади Тираспольской до Парка Шевченко. Раньше маршрут пролегал от Автовокзала к тому же парку. То есть, трамвай стал короче, что может повлиять на удобство пассажиров, привыкших к полному маршруту.

Не обошли обновление и троллейбус №7. Теперь он будет ездить по укороченному маршруту: от улицы Архитекторской через Ришельевскую до улицы Нины Строкатой (Бунина), где происходит разворот на площади Менделе Мойхер-Сфорима (площадь Льва Толстого), после чего троллейбус движется назад к выходу.

Раньше он направлялся вплоть до площади Новосельского. Это сокращение может повлиять на пассажиропоток в центральной части города.

Новый график движения транспорта в Одессе введен без указания срока действия, пока он считается временным, но окончательная дата восстановления привычного движения не озвучена. Городские власти призывают горожан учитывать эти изменения при планировании поездок во избежание неудобств.

Также советуют следить за официальной информацией на сайте мэрии или у коммунальных перевозчиков, чтобы быть в курсе возможных последующих обновлений.

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