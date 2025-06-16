Благодаря этим отключениям света в Одесской области жители смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение в будущем.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" повідомляє про планове відключення світла в Одеській області, яке відбудеться 18 червня 2025 року в межах Чорноморської міської територіальної громади, передає Politeka.

Ці заходи проводяться з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах.

Планові знеструмлення у цей день заплановані з 08:00 до 17:00 у місті Чорноморськ на вулиці Парковій. У селі Бурлача Балка світла не буде з 08:00 до 18:00 на вулицях Виноградна, Інститутська, Північна, Приморська, Радісна, Садова, Сонячна, Степова, Центральна, Чорноморська дорога, Шевченка, Шкільна, а також у провулках Виноградний, Прилиманський, Приморський, Причал і Степний.

У селі Олександрівка планується відключення з 08:00 до 20:00 на вулицях Горбунова Дмитра, Захисників України, Садова, Степна та провулку Степний.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" просить вибачення за тимчасові незручності та дякує за розуміння. Завдяки цим відключенням світла в Одеській області мешканці Чорноморської громади зможуть отримувати більш стабільне та якісне електропостачання у майбутньому.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей та забезпечити резервні джерела освітлення і електропостачання для найнеобхідніших пристроїв.

Спеціалісти ДТЕК працюватимуть оперативно, щоб відновити електропостачання у максимально короткі терміни. Всі роботи виконуються з дотриманням техніки безпеки та з урахуванням сучасних стандартів якості обслуговування.

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