Благодаря этим отключениям света в Одесской области жители смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение в будущем.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает о плановом отключении света в Одесской области, которое состоится 18 июня 2025 года в рамках Черноморского городского территориального общества, передает Politeka.

Эти мероприятия проводятся с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях.

Плановые обесточивания в этот день запланированы с 08:00 до 17:00 в городе Черноморск по улице Парковой. В селе Бурлача Балка света не будет с 08:00 до 18:00 на улицах Виноградная, Институтская, Северная, Приморская, Радостная, Садовая, Солнечная, Степная, Центральная, Черноморская дорога, Шевченко, Школьная, а также в переулках Виноградный, Припский, Прилиманский.

В селе Александровка планируется отключение с 08:00 до 20:00 на улицах Горбунова Дмитрия, Защитников Украины, Садовая, Степная и переулка Степной.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" просит прощения за временные неудобства и благодарит за понимание. Благодаря этим отключениям света в Одесской области жители Черноморской общины смогут получать более стабильное и качественное электроснабжение в будущем.

Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам и обеспечить резервные источники освещения и электроснабжения для самых необходимых устройств.

Специалисты ДТЭК будут работать оперативно, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки. Все работы выполняются с соблюдением техники безопасности и с учетом современных стандартов качества обслуживания.

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