Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві неможливо уникнути у майбутньому.

Може відбутися підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві, що означатиме приведення цін до економічно обґрунтованих рівнів, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у НБУ.

«Очікується, що поточного року чинні тарифні плани на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться», — йдеться в документі Нацбанку.

Водночас складна ситуація в енергетичній сфері та необхідність фіскальної консолідації, ймовірно, зумовлять поступове цінове збільшення та інших регіонах у наступні роки.

Нацбанк підкреслив, що невизначеність у термінах і масштабах коригування тарифів становить суттєвий ризик для прогнозу інфляції. Подальше відкладання цього сприятиме тимчасово нижчій інфляції, однак призведе до накопичення економічних дисбалансів і зростання цінового тиску в майбутньому.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни діє мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві та інших районах. Водночас на електроенергію та холодну воду цей мораторій не поширюється.

Підкреслимо, що на сьогоднішній день тарифи на газ і електроенергію залишаються незмінними. Споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу" (що становлять 98% від загальної кількості), продовжать платити 7,96 грн за кубометр газу. Ця ціна не змінювалася з початку війни.

Тариф на електрику для населення залишається на рівні 4,32 грн за кВт·год, і останній раз він переглядався в червні 2024 року.

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