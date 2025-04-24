У Києві різко зросли тарифи на комунальні послуги, відомо, що мешканці обурені новими платіжками.

У березні 2025 року в Києві відбулося раптове підвищення вартості тарифів комунальних послуг, що викликало хвилю обурення серед мешканців столиці, передає Politeka.

Жителі кількох будинків отримали попередження про нові тарифи, які почали діяти з 1 березня 2025 року, зокрема, на таких адресах:

проспект Голосіївський, 91 — тариф 12,92 грн/кв.м загальної площі;

вулиця Васильківська, 13 — зріс до 14;

Академіка Заболотного, 60 — новий тариф 13,69 грн/кв.м.

Для порівняння, у деяких будинках попередня ціна складала 6,87 грн/кв.м, а зараз — вже 12,46, що майже вдвічі більше.

Мешканці Києва вже ділилися невдоволенням у соцмережах та звертались зі скаргами до місцевих служб. Найчастіші претензії стосувалися:

нерегулярного вивозу сміття;

неналежного обслуговування ліфтів;

прибирання під'їздів і дворів.

Особливе обурення викликало те, що ЖЕКи стали "новими управляючими", але якість обслуговування не покращилася.

Одним з рішень, яке обговорюють жителі, є створення ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), що дозволило б самостійно управляти будинком і встановлювати економічно обґрунтовані платіжки.

Згідно з розпорядженням Дніпровської РДА від 7 лютого 2025 року, новим керівником низки будинків стала компанія «Управляюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району».

Мешканцям радять уважно перевіряти складові платіжок, вимагати звітів від управляючих компаній та ініціювати створення ОСББ для більшої прозорості.

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