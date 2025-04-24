У березні 2025 року в Києві відбулося раптове підвищення вартості тарифів комунальних послуг, що викликало хвилю обурення серед мешканців столиці, передає Politeka.
Жителі кількох будинків отримали попередження про нові тарифи, які почали діяти з 1 березня 2025 року, зокрема, на таких адресах:
проспект Голосіївський, 91 — тариф 12,92 грн/кв.м загальної площі;
вулиця Васильківська, 13 — зріс до 14;
Академіка Заболотного, 60 — новий тариф 13,69 грн/кв.м.
Для порівняння, у деяких будинках попередня ціна складала 6,87 грн/кв.м, а зараз — вже 12,46, що майже вдвічі більше.
Мешканці Києва вже ділилися невдоволенням у соцмережах та звертались зі скаргами до місцевих служб. Найчастіші претензії стосувалися:
- нерегулярного вивозу сміття;
- неналежного обслуговування ліфтів;
- прибирання під'їздів і дворів.
Особливе обурення викликало те, що ЖЕКи стали "новими управляючими", але якість обслуговування не покращилася.
Одним з рішень, яке обговорюють жителі, є створення ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку), що дозволило б самостійно управляти будинком і встановлювати економічно обґрунтовані платіжки.
Згідно з розпорядженням Дніпровської РДА від 7 лютого 2025 року, новим керівником низки будинків стала компанія «Управляюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району».
Мешканцям радять уважно перевіряти складові платіжок, вимагати звітів від управляючих компаній та ініціювати створення ОСББ для більшої прозорості.
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