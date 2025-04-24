В Киеве резко выросли тарифы на коммунальные услуги, известно, что жители возмущены новыми платежками.

В марте 2025 года в Киеве произошло внезапное повышение стоимости тарифов коммунальных услуг, что вызвало волну возмущения среди жителей столицы, передает Politeka.

Жители нескольких домов получили предупреждения о новых тарифах, которые начали действовать с 1 марта 2025 года, в частности, по следующим адресам:

проспект Голосеевский, 91 – тариф 12,92 грн/кв.м общей площади;

улица Васильковская, 13 - вырос до 14;

Академика Заболотного, 60 - новый тариф 13,69 грн/кв.м.

Для сравнения, в некоторых домах предыдущая цена составляла 6,87 грн/кв.м, а сейчас уже 12,46, что почти вдвое больше.

Жители Киева уже делились недовольством в соцсетях и обращались с жалобами в местные службы. Частые претензии касались:

нерегулярного вывоза мусора;

ненадлежащее обслуживание лифтов;

уборка подъездов и дворов.

Особое возмущение вызвало то, что ЖЭКи стали "новыми управляющими", но качество обслуживания не улучшилось.

Одним из решений, обсуждаемых жителями, является создание ОСМД (объединения совладельцев многоквартирного дома), что позволило бы самостоятельно управлять домом и устанавливать экономически обоснованные платежки.

Согласно распоряжению Днепровской РГА от 7 февраля 2025 года новым руководителем ряда домов стала компания «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района».

Жителям советуют внимательно проверять составляющие платежек, требовать отчеты от управляющих компаний и инициировать создание ОСМД для большей прозрачности.

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