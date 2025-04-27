Картка киянина для ВПО у 2025 році, дізнайтеся, як оформити та які потрібні документи.

Картка киянина — це сучасний багатофункціональний інструмент, що дозволяє ідентифікувати мешканця столиці та надає пільги, включаючи внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передає Politeka.

Вона об'єднує транспортні, банківські та соціальні сервіси, спрощуючи доступ до послуг та підвищуючи рівень соціального захисту.

Ця муніципальна картка створена у партнерстві Київської міської ради та Ощадбанку.

Основні переваги:

персоніфікація мешканця столиці;

доступ до банківських послуг;

використання як транспортної картки;

пільги для різних категорій громадян, зокрема для переселенців.

Хто і як може оформити у 2025 році:

Оформити можуть усі мешканці столиці, а також внутрішньо переміщені особи — безкоштовно.

Безкоштовно — для ВПО, пільгових категорій населення та клієнтів, що отримують зарплату на неї;

100 грн на рік — для осіб без пільг.

Оформлення відбувається в усіх відділеннях Ощадбанку. Необхідно звернутись особисто.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують пільгу (пенсійне посвідчення, студентський квиток, довідка з роботи тощо);

довідка (для переселенців);

кольорове фото 3×4 (якщо вимагається банком).

Для пільгових категорій також потрібно надати документи, що підтверджують право на пільгу.

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