Карта киевлянина для ВПЛ в 2025 году, узнайте, как оформить и какие нужные документы.

Карта киевлянина - это современный многофункциональный инструмент, позволяющий идентифицировать жителя столицы и предоставляет льготы, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), передает Politeka.

Она объединяет транспортные, банковские и социальные сервисы, упрощая доступ к услугам и повышая уровень социальной защиты.

Эта муниципальная карта создана в партнерстве Киевского городского совета и Ощадбанке.

Основные преимущества:

персонификация жителя столицы;

доступ к банковским услугам;

использование в качестве транспортной карты;

льготы для разных категорий граждан, в том числе для переселенцев.

Кто и как может оформить в 2025 году:

Оформить могут все жители столицы, а также внутренне перемещенные — бесплатно.

Бесплатно - для ВПЛ, льготных категорий населения и клиентов, получающих зарплату на нее;

100 грн в год – для лиц без льгот.

Оформление производится во всех отделениях Ощадбанка. Необходимо обратиться лично.

Необходимые документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документы, подтверждающие льготу (пенсионное удостоверение, студенческий билет, справка по работе и т.п.);

справка (для переселенцев);

цветное фото 3х4 (если требуется банком).

Для льготных категорий также необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготу.

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