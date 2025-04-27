Карта киевлянина - это современный многофункциональный инструмент, позволяющий идентифицировать жителя столицы и предоставляет льготы, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ), передает Politeka.
Она объединяет транспортные, банковские и социальные сервисы, упрощая доступ к услугам и повышая уровень социальной защиты.
Эта муниципальная карта создана в партнерстве Киевского городского совета и Ощадбанке.
Основные преимущества:
персонификация жителя столицы;
доступ к банковским услугам;
использование в качестве транспортной карты;
льготы для разных категорий граждан, в том числе для переселенцев.
Кто и как может оформить в 2025 году:
Оформить могут все жители столицы, а также внутренне перемещенные — бесплатно.
Бесплатно - для ВПЛ, льготных категорий населения и клиентов, получающих зарплату на нее;
100 грн в год – для лиц без льгот.
Оформление производится во всех отделениях Ощадбанка. Необходимо обратиться лично.
Необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие льготу (пенсионное удостоверение, студенческий билет, справка по работе и т.п.);
- справка (для переселенцев);
- цветное фото 3х4 (если требуется банком).
Для льготных категорий также необходимо предоставить документы, подтверждающие право на льготу.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.
Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.
Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.