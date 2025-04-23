Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві вже відчули на собі місцеві мешканці — у квітні вони отримали платіжки з новими, збільшеними сумами, повідомляє Politeka.

Ще в березні на під’їздах столичних будинків почали з’являтися оголошення про зміну вартості обслуговування прибудинкової території.

Проте, як пояснює голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, такі платежі є обов’язковими лише у випадку, якщо ділянка належить жителям або з ними укладено відповідний договір.

Незважаючи на це, у квітневих платіжках уже фігурують нові тарифи: обслуговування одного квадратного метра подорожчало до 11–13 гривень, тоді як раніше сума коливалася в межах 5–8 гривень.

Згідно із законом «Про житлово-комунальні послуги», оплата за прибирання прибудинкової території покладається на її власника, яким у столиці виступає Київська міська рада. Тож мешканці мають законне право письмово звернутися до обслуговуючих компаній із відмовою сплачувати за це, якщо не давали згоди на її надання. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві знову стало приводом для обговорень і суперечок серед жителів.

Раніше повідомлялося, що з 9 квітня вартість проїзду на деяких маршрутах, що ведуть до столиці, зросла. Проте не всі автостанції підтвердили зміни, що спричинило плутанину серед пасажирів.

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