Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве уже почувствовали местные жители — в апреле они получили платежки с новыми, увеличенными суммами, сообщает Politeka.

Еще в марте на подъездах столичных домов стали появляться объявления об изменении стоимости обслуживания придомовой территории.

Однако, как объясняет председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, такие платежи обязательны только в случае, если участок принадлежит жителям или с ними заключен соответствующий договор.

Несмотря на это, в апрельских платежках уже фигурируют новые тарифы: обслуживание одного квадратного метра подорожало до 11–13 гривен, в то время как раньше сумма колебалась в пределах 5–8 гривен.

Согласно закону «О жилищно-коммунальных услугах», оплата за уборку придомовой территории возлагается на ее владельца, которым в столице выступает Киевский городской совет. Поэтому жители имеют законное право в письменном виде обратиться к обслуживающим компаниям с отказом платить за это, если не давали согласия на ее предоставление. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве снова послужило поводом для обсуждений и споров среди жителей.

Ранее сообщалось, что с 9 апреля стоимость проезда на некоторых маршрутах, ведущих в столицу, выросла. Однако не все автостанции подтвердили изменения, что вызвало путаницу среди пассажиров.

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