Робота для пенсіонерів в Києві пропонується низкою компаній, зарплата та умови різняться.

Робота для пенсіонерів в Києві може знайтись для представників різних професій, іноді роботодавці навіть не вимагають мати досвід, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували низку вакансій та знайшли цікаві пропозиції.

Робоче місцеі пропонується компанією, що надає послуги для населення та бізнесу, оголосила про відкриту вакансію двірника. Робоче місце розташоване на вулиці Василя Липківського, лише за 3,3 км від центру столиці.

Серед основних обов’язків — прибирання території, догляд за чистотою та сезонне прибирання листя. Графік роботи зручний — з понеділка по п’ятницю, з 7:00 до 11:30, що робить цю позицію ідеальною для тих, хто шукає неповну зайнятість.

Компанія гарантує стабільну та своєчасну виплату зарплати в розмірі 10 тисяч гривень і відкрита до розгляду кандидатур людей похилого віку.

Також робота для пенсіонерів в Києві знайдеться для швачок. Компанія в зв’язку з розширенням штату запрошує чоловіків та жінок в цех по пошиву одягу.

Пропонується робота з гнучким графіком на вибір: з понеділка по п’ятницю, з 8:00 до 17:00 або з 9:00 до 18:00. На нових працівників чекають перспективи професійного розвитку та стабільна зарплата: фіксована ставка на період адаптації — 25 000 гривень, а також бонуси за результатами роботи протягом перших двох місяців.

Вимоги до кандидатів: уважність і відповідальне ставлення до роботи; досвід роботи з промисловими швейними машинами; практичні навички в масовому пошитті одягу.

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