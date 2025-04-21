Работа для пенсионеров в Киеве предлагается рядом компаний, зарплата и условия отличаются.

Работа для пенсионеров в Киеве может найтись для представителей разных профессий, иногда работодатели даже не требуют опыта, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ряд вакансий и нашли интересные предложения.

Рабочее место предлагается компанией, предоставляющей услуги для населения и бизнеса, объявила об открытой вакансии дворника. Рабочее место расположено на улице Василия Липковского, всего в 3,3 км от центра столицы.

Среди основных обязанностей — уборка территории, уход за чистотой и сезонная уборка листьев. График удобен с понедельника по пятницу, с 7:00 до 11:30, что делает эту позицию идеальной для тех, кто ищет неполную занятость.

Компания гарантирует стабильную и своевременную выплату зарплаты в размере 10 тысяч гривен и открыта для рассмотрения кандидатур людей пожилого возраста.

Также работа для пенсионеров в Киеве найдется для швей. Компания в связи с расширением штата приглашает мужчин и женщин в цех по пошиву одежды.

Предлагается гибкий график по выбору: с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00 или с 9:00 до 18:00. Новых работников ждут перспективы профессионального развития и стабильная зарплата: фиксированная ставка на период адаптации — 25 000 гривен, а также бонусы по результатам в течение первых двух месяцев.

Требования к кандидатам: внимательность и ответственное отношение; опыт с промышленными швейными машинами; практические навыки в массовом пошиве одежды.

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