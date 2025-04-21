З 9 квітня вартість проїзду у деяких маршрутках, що ведуть до Києва, справді зросла.

Проїзд до Києва подорожчав з 9 квітня 2025 року, стало відомо, де саме зросли ціни і що кажуть перевізники, повідомляє Politeka.

З 9 квітня вартість проїзду на деяких маршрутах, що ведуть до столиці, зросла. Проте не всі автостанції підтвердили зміни, що викликало плутанину серед пасажирів.

За інформацією житомирських ЗМІ, з 10 числа квиток на маршрутки, що курсують між Житомиром та Києвом, може коштувати до 300 гривень за поїздку.

Проте директор автовокзалу "Житомир" В'ячеслав Іваницький заявив, що офіційних повідомлень від перевізників щодо підвищення тарифів до нього не надходило.

У диспетчерській службі автостанції №2 також повідомили, що не отримували вказівок щодо перегляду цін. За їхніми словами, тарифи поки що залишаються без змін.

Проте журналісти з'ясували, що компанія, яка обслуговує маршрут Житомир – столицю із відправленням від площі Перемоги, підвищила вартість проїзду з 9 квітня. Тепер білет коштує 300 гривень.

В області також підняли ціни:

Бровари - столиця: було 30 грн, стало 35

Боярка — Киев: было 50 грн, стало 60.

Усередині самої столиці вартість маршруток приватних перевізників поки що залишається на рівні 15 гривень, але ситуація з транспортом залишається напруженою. Немає гарантії, що такі тарифи збережуться надовго.

Однак навіть у разі нового подорожчання місцеві не очікують покращення якості їзди — ні збільшення кількості автобусів, ні переходу на безготівкову оплату з видачею офіційного квитка.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії одержують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025 року: коли та на скільки збільшать виплати для українців.