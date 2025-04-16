Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове и области с апреля 2025 года, узнайте, кого коснутся изменения.

В апреле 2025 г. в Харькове и области произошло повышение тарифов на некоторые коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Вступили в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотвод, что скажется на финансовой нагрузке многих жителей региона.

Для большинства харьковчан тарифы остаются без изменений. Согласно решению Национальной комиссии, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг, цены остаются такими же, как и с 24 февраля 2022:

Централизованное водоснабжение - 16,032 грн/куб.м

Водоотвод - 8,484 грн/куб.м

Следовательно, совокупная стоимость за услугу для населения города составляет 24,516 грн/куб.м, и в платежках харьковчан изменений не ожидается.

Однако для других категорий потребителей, в частности юридических лиц, цены выросли, новые цены за водоснабжение – 39, водоотвод – 18,792.

Существенное повышение также произошло для жителей Высочанского общества.

Теперь прайс на воду здесь составляет: Водоснабжение — 52, водоотвод — 38,56.

Местные власти подчеркивают, что граждане, которые испытывают трудности с оплатой, могут обратиться за оформлением субсидий, чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Что касается цен на газ, то они остаются стабильными. Поставщик "Нафтогаза", обслуживающий 98% бытовых клиентов, удерживает цену на уровне 7,96, и она будет оставаться неизменной по крайней мере до 30 апреля 2025 года.

Другие газоснабжающие компании также не меняют прайс: цена колеблется в пределах 7,79–9,99 грн/куб.м, аналогично предыдущим месяцам.

В настоящее время повышение тарифов на газ в Харькове не планируется. В то же время правительство предупреждает, что по завершении войны возможен постепенный рост стоимости коммунальных услуг.

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