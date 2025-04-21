С 9 апреля стоимость проезда в некоторых маршрутках, ведущих в Киев, действительно выросла.

Проезд в Киев подорожал с 9 апреля 2025 года, стало известно, где именно выросли цены и что говорят перевозчики, передает Politeka.

С 9 апреля стоимость проезда на некоторых маршрутах, ведущих в столицу, выросла. Однако не все автостанции подтвердили изменения, что вызвало путаницу среди пассажиров.

Согласно информации житомирских СМИ, с 10 числа билет на маршрутки, курсирующие между Житомиром и Киевом, может стоить до 300 гривен за поездку.

Тем не менее, директор автовокзала "Житомир" Вячеслав Иваницкий заявил, что официальных уведомлений от перевозчиков по поводу повышения тарифов к нему не поступало.

В диспетчерской службе автостанции №2 также сообщили, что не получали указаний о пересмотре цен. По их словам, тарифы пока остаются без изменений.

Однако журналисты выяснили, что компания, обслуживающая маршрут Житомир — столицу с отправлением от площади Победы, повысила стоимость проезда с 9 апреля. Теперь билет стоит 300 гривен.

В области также подняли цены:

Бровары — столица : было 30 грн, стало 35

Боярка — Киев: было 50 грн, стало 60.

Внутри самой столицы стоимость маршрутках частных перевозчиков пока остается на уровне 15 гривен, но ситуация с транспортом остаётся напряженной. Нет гарантии, что такие тарифы сохранятся надолго.

Однако даже в случае нового подорожания, местные не ожидают улучшения качества езды — ни увеличения количества автобусов, ни перехода на безналичную оплату с выдачей официального билета.

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