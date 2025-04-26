У Миронівській громаді, що в Обухівському районі, планується підвищення тарифів на воду на Київщині через критичну ситуацію з водопостачанням, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Миронівська міська рада.

Чинні розцінки на воду не переглядали більше чотирьох років, і за цей час значно зросли витрати на електроенергію, податки та обслуговування мереж. Влада заявляє, що без поступового підвищення тарифу водоканал не зможе продовжувати свою діяльність.

За словами представників Миронівської міської ради, основними проблемами є зниження рівня ґрунтових вод через посухи, зношеність водопровідних мереж, а також брак фінансування для необхідної модернізації. Зокрема, значна частина бюджету громади йде на обов’язкові державні платежі, а галузь водопостачання залишається без належного фінансування. Додатково, низькі зарплати у працівників водоканалу призводять до браку кваліфікованих фахівців.

Місцева влада вказує, що поступове підвищення тарифу на воду на Київщині є менш болісним для жителів зараз, ніж різке збільшення вартості в майбутньому. У виконкомі розглядають кілька варіантів: поступове підвищення цін, компенсації для соціально вразливих категорій населення та залучення додаткових коштів на ремонти та модернізацію системи водопостачання.

Важливо також відзначити, що вода в громаді подається лише для особистих та побутових потреб. Поливання городів чи ведення бізнесу потребує окремих договорів і розцінок.

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