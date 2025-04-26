Повышение тарифов на воду в Киевской области может произойти по ряду важных причин.

В Мироновском обществе, что в Обуховском районе, планируется повышение тарифов на воду в Киевской области из-за критической ситуации с водоснабжением, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Мироновский городской совет .

Действующие расценки на воду не пересматривали более четырех лет, и за это время значительно выросли расходы на электроэнергию, налоги и обслуживание сетей. Власти заявляют, что без постепенного повышения тарифа водоканал не сможет продолжать свою деятельность.

По словам представителей Мироновского городского совета, основными проблемами является снижение уровня грунтовых вод из-за засухи, износа водопроводных сетей, а также нехватки финансирования для необходимой модернизации. В частности, значительная часть бюджета общины идет на обязательные государственные платежи, а отрасль водоснабжения остается без надлежащего финансирования. Дополнительно низкие зарплаты у работников водоканала приводят к нехватке квалифицированных специалистов.

Местные власти указывают, что постепенное повышение тарифа на воду в Киевской области менее болезненно для жителей сейчас, чем резкое увеличение стоимости в будущем. В исполкоме рассматривают несколько вариантов: постепенное увеличение цен, компенсации социально уязвимых категорий населения и привлечение дополнительных средств на ремонты и модернизацию системы водоснабжения.

Важно отметить, что вода в общине подается только для личных и бытовых нужд. Полив огородов или ведение бизнеса требует отдельных договоров и расценок.

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