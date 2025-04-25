Оновлений графік потягів з Києва на травень від Укрзалізниці вже доступний для українців.

Укрзалізниця оприлюднила новий графік потягів з Києва на травень, повідомляє Politeka.

Зокрема продовжено курсування популярного регіонального поїзда №802/801 Чернівці — Львів, інформують в Укрзалізниці.

Це рішення ухвалено через високий пасажирський попит під час весняного сезону. Курсуватиме він у такі дати: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 та 31 травня 2025 року.

Рейс №802 з Чернівців вирушає о 06:32, зупиняється у Снятині (07:19–07:29), Коломиї (08:04–08:07), Івано-Франківську (08:54–08:58), Ходорові (10:04–10:06) та прибуває до Львова об 11:19. У зворотному напрямку, потяг №801 вирушає з міста Лева о 17:20 і прибуває до Чернівців о 22:07, зупиняючись у тих самих містах.

На маршруті продовжить курсувати сучасний дизельний ДПКр-3, який забезпечує комфортну подорож завдяки зручним сидінням, тиші та плавному ходу. Квитки доступні за 10 днів до дати поїздки в мобільному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та в касах вокзалів.

Отже, новий графік потягів з Києва у травні дозволяє ще зручніше планувати поїздки Буковиною та Галичиною.

Завдяки оновленню розкладу мешканцям і гостям регіону буде зручніше планувати свої подорожі. Такий графік стане у пригоді тим, хто планує подорожі на вихідні чи відпустку.

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