Обновленный график поездов из Киева на май от Укрзализныци уже доступен украинцам.

Укрзализныця обнародовала новый график поездов из Киева на май, сообщает Politeka.

В частности, продолжено курсирование популярного регионального поезда №802/801 Черновцы — Львов, информируют в Укрзализныце.

Это решение принято из-за высокого пассажирского спроса во время весеннего сезона. Он будет курсировать в следующие даты: 2, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 30 и 31 мая 2025 года.

Рейс №802 из Черновцов отправляется в 06:32, останавливается в Снятине (07:19–07:29), Коломые (08:04–08:07), Ивано-Франковске (08:54–08:58), Ходорове (10:04–10:09) и при обратном. №801 отправляется из города Льва в 17:20 и прибывает в Черновцы в 22:07, останавливаясь в тех же городах.

На маршруте продолжит курсировать современный дизельный ДПКр-3, обеспечивающий комфортное путешествие благодаря удобным сиденьям, тишине и плавному ходу. Билеты доступны за 10 дней до даты поездки в мобильном приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

Итак, новый график поездов из Киева в мае позволяет еще удобнее планировать поездки по Буковине и Галиции.

Благодаря обновлению расписания жителям и гостям региона будет удобнее планировать свои поездки. Такой график будет полезен тем, кто планирует путешествия на выходные или отпуск.

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