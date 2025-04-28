Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве невозможно избежать в будущем.

Может произойти повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве, что означает приведение цен к экономически обоснованным уровням, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в НБУ.

«Ожидается, что в текущем году действующие тарифные планы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться», — говорится в документе Нацбанка.

В то же время, сложная ситуация в энергетической сфере и необходимость фискальной консолидации, вероятно, обусловят постепенное ценовое увеличение и других регионах в последующие годы.

Нацбанк подчеркнул, что неопределенность в терминах и масштабах корректировки цен составляет существенный риск для прогноза инфляции. Дальнейшее отложение этого будет способствовать временно более низкой инфляции, однако приведет к накоплению экономических дисбалансов и росту ценового давления в будущем.

Напомним, что после начала полномасштабной войны действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве и других районах. В то же время, на электроэнергию и холодную воду этот мораторий не распространяется.

Подчеркнем, что на сегодняшний день стоимость на газ и электроэнергию остаются прежними. Потребители, пользующиеся услугами "Нефтегаза" (составляющие 98% от общего количества), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа. Эта стоимость не изменялась с начала войны.

Цена на электричество для населения остается на уровне 4,32 грн за кВтч, и в последний раз он пересматривался в июне 2024 года.

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