Может произойти повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве, что означает приведение цен к экономически обоснованным уровням, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в НБУ.
«Ожидается, что в текущем году действующие тарифные планы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться», — говорится в документе Нацбанка.
В то же время, сложная ситуация в энергетической сфере и необходимость фискальной консолидации, вероятно, обусловят постепенное ценовое увеличение и других регионах в последующие годы.
Нацбанк подчеркнул, что неопределенность в терминах и масштабах корректировки цен составляет существенный риск для прогноза инфляции. Дальнейшее отложение этого будет способствовать временно более низкой инфляции, однако приведет к накоплению экономических дисбалансов и росту ценового давления в будущем.
Напомним, что после начала полномасштабной войны действует мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве и других районах. В то же время, на электроэнергию и холодную воду этот мораторий не распространяется.
Подчеркнем, что на сегодняшний день стоимость на газ и электроэнергию остаются прежними. Потребители, пользующиеся услугами "Нефтегаза" (составляющие 98% от общего количества), продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа. Эта стоимость не изменялась с начала войны.
Цена на электричество для населения остается на уровне 4,32 грн за кВтч, и в последний раз он пересматривался в июне 2024 года.
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