Місцевих мешканців завжди хвилює тема підвищення тарифів на воду та інші послуги в Одеській області, адже це прямо впливає на сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області у червневих платіжках відчують мешканці одного з міст, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міськради в Ізмаїлі, тож тепер ціни на централізоване водопостачання та водовідведення значно зростуть.

Згідно з офіційним рішенням, ціни на постачання збільшаться майже на 25 відсотків, а послуги водовідведення стануть дорожчими на понад 26 відсотків. Вартість кубометра холодного постачання для багатоповерхівок також виросте на 24,9%.

У поясненні від Водоканалу назвали причини такого кроку: суттєве зростання вартості електроенергії, подорожчання матеріалів і збільшення фонду оплати праці працівників підприємства.

Цікаво, що підвищення тарифів на воду в Одеській області не є разовим явищем. Рік тому їх вже переглядали, і тоді вони також пішли вгору, хоч і не настільки відчутно. Втім, як розповів керівник інформаційного центру "Інфоксводоканал", після завершення воєнного стану планується ще одне зростання.

За його словами, ціна може піднятися до 55 гривень за кубометр, але ця цифра ще не остаточна і буде залежати від багатьох факторів. Таким чином, мешканці Ізмаїла та інших районів нашого регіону вже зараз повинні готуватися до того, що підвищення тарифів на воду в Одеській області відчутно позначиться на їхніх щомісячних рахунках.

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