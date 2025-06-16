Местных жителей всегда волнует тема повышения тарифов на воду и другие услуги в Одесской области, ведь это оказывает прямое влияние на семейный бюджет.

Повышение тарифов на воду в Одесской области в июньских платежках ощутят жители одного из городов, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет горсовета в Измаиле, и теперь цены на централизованное водоснабжение и водоотвод значительно возрастут.

Согласно официальному решению, цены на поставки увеличатся почти на 25 процентов, а услуги водоотведения станут дороже свыше 26 процентов. Стоимость кубометра холодной поставки для многоэтажек также вырастет на 24,9%.

В пояснении от Водоканала назвали причины такого шага: существенный рост стоимости электроэнергии, удорожание материалов и увеличение фонда оплаты труда работников предприятия.

Интересно, что повышение тарифов на воду в Одесской области не разовое явление. Год назад их уже пересматривали, и тогда они тоже пошли вверх, хотя и не столь ощутимо. Впрочем, как рассказал руководитель информационного центра "Инфоксводоканал", после завершения военного положения планируется еще один рост.

По его словам, цена может подняться до 55 гривен за кубометр, но эта цифра еще не окончательная и будет зависеть от многих факторов. Таким образом жители Измаила и других районов нашего региона уже сейчас должны готовиться к тому, что повышение тарифов на воду в Одесской области ощутимо скажется на их ежемесячных счетах.

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