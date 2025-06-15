Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не торкнулося міста напряму, однак мешканці прилеглих громад уже відчули зміни, повідомляє Politeka.

За інформацією Новини.LIVE, у Харкові ціни на основні послуги — воду, гаряче водопостачання, газ та електроенергію — залишилися на рівні попереднього місяця. Зокрема, централізоване водопостачання коштує 16,032 грн/м³, водовідведення — 8,484, що загалом становить 24,516 гривень за куб. Для інших споживачів, не побутових, діють тарифи: 39 гривень за воду та 18,792 за каналізацію.

Разом з тим, у Височанській громаді, що межує з Харковом, діють підвищені ціни — 52 грн/м³ за воду та 38,56 за водовідведення. Це суттєво більше, ніж в обласному центрі, і демонструє нерівномірність комунального навантаження.

Газ для харків’ян залишається фіксованим — 7,96–7,99 грн/м³. Гаряча вода — без змін: у межах 80,62–93,22, залежно від наявності сушарок. Єдиний тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт∙год.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, хоч наразі і не відбулося, залишається потенційною загрозою на фоні змін у сусідніх громадах.

Мешканцям радять регулярно перевіряти офіційні оголошення, щоб не пропустити можливі оновлення у платіжках.

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