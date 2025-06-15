Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не коснулось города напрямую, однако жители близлежащих общин уже почувствовали изменения, сообщает Politeka.

По информации Новости.LIVE, в Харькове цены на основные услуги — воду, горячее водоснабжение, газ и электроэнергию остались на уровне предыдущего месяца. В частности, централизованное водоснабжение стоит 16,032 грн/м³, водоотвод — 8,484, что составляет 24,516 гривень за куб. Для других потребителей, не бытовых, действуют тарифы: 39 гривен за воду и 18,792 за канализацию.

Вместе с тем, в Высочанской общине, граничащей с Харьковом, действуют повышенные цены — 52 грн/м³ за воду и 38,56 за водоотвод. Это значительно больше, чем в областном центре, и демонстрирует неравномерность коммунальной нагрузки.

Газ для харьковчан остается фиксированным – 7,96–7,99 грн/м³. Горячая вода — без изменений: в пределах 80,62–93,22 в зависимости от наличия сушилок. Единый тариф на электроэнергию – 4,32 грн/кВт∙час.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове, хотя и не произошло, остается потенциальной угрозой на фоне изменений в соседних общинах.

Жителям советуют регулярно проверять официальные объявления, чтобы не упустить возможные обновления в платежках.

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