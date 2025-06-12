Через дефіцит продуктів у Харкові споживачам радять заздалегідь планувати покупки, а також звертати увагу на заморожені або консервовані альтернативи.

Дефіцит продуктів у Харкові стає дедалі помітнішим, адже місцеві супермаркети можуть зіткнутися з нестачею популярних сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Експерти прогнозують, що найближчими місяцями особливо відчутним буде нестача абрикосів, персиків та черешні.

Основними причинами цього явища стали несприятливі погодні умови: весняні заморозки значно скоротили врожай фруктів. Крім того, через логістичні проблеми зменшився імпорт цих товарів з-за кордону, що також впливає на наявність товару у магазинах.

Зростання собівартості виробництва, викликане подорожчанням добрив і пального, додатково ускладнює ситуацію.

Аналітики попереджають, що ціни на сезонні фрукти можуть піднятися на 30-50% у порівнянні з минулим роком. Через дефіцит продуктів у Харкові споживачам радять заздалегідь планувати покупки, а також звертати увагу на заморожені або консервовані альтернативи.

Ця ситуація змушує жителів міста уважніше ставитись до вибору продуктів і підтримувати місцевих виробників. Експерти також рекомендують шукати інші сезонні варіанти, щоб збалансувати раціон попри підвищення цін.