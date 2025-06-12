Дефицит продуктов в Харькове становится все более заметным, ведь местные супермаркеты могут столкнуться с нехваткой популярных сезонных фруктов, сообщает Politeka.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы особенно ощутимым будет недостаток абрикосов, персиков и черешни.
Основными причинами этого явления стали неблагоприятные условия: весенние заморозки значительно сократили урожай фруктов. Кроме того, из-за логистических проблем уменьшился импорт этих товаров из-за границы, что также влияет на наличие товара в магазинах.
Рост себестоимости производства, вызванный удорожанием удобрений и горючего, дополнительно усложняет ситуацию.
Аналитики предупреждают, что цены на сезонные фрукты могут подняться на 30–50% по сравнению с прошлым годом. Из-за дефицита продуктов в Харькове потребителям советуют заранее планировать покупки, а также обращать внимание на замороженные или консервированные альтернативы.
Эта ситуация заставляет жителей города внимательнее относиться к выбору продуктов и поддерживать местных производителей. Эксперты также рекомендуют искать другие сезонные варианты, чтобы сбалансировать рацион, несмотря на повышение цен.
Кроме того, потребителям рекомендуют планировать покупки заранее, чтобы избежать резких скачков цен и дефицита в магазинах.
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