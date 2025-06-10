Відключення води в Харкові у зв'язку з аваріями є невід'ємною частиною забезпечення стабільного функціонування комунальної інфраструктури.

10 червня 2025 року відбудеться відключення води в Харкові, повідомляє Politeka.

Це торкнеться мешканців будинку на бульварі Жасминовий 3, корпус 2 тимчасово без гарячго водопостачання.

Аварійні роботи проводить КП "ХТМ". Причиною відключення став дефект у квартирі №63, що вимагає негайного втручання фахівців.

Аварійні роботи розпочалися сьогодні, 10 червня 2025 року, о 13:50. Заплановане відновлення подачі гарячої води очікується завтра, 11 червня 2025 року, о 20:00.

Така ситуація торкнулася другого під'їзду, а саме квартир з 37 по 72. Представники КП "ХТМ" зазначають, що такі заходи є вимушеними для забезпечення безпеки та якнайшвидшого усунення несправності. Роботи виконуються для відновлення належного функціонування будинкових систем гарячого водопостачання.

КП "ХТМ" закликає мешканців поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і нагадує, що інформацію про хід робіт можна уточнити за контактними телефонами підприємства.

Відключення води в Харкові у зв'язку з аваріями є невід'ємною частиною забезпечення стабільного функціонування комунальної інфраструктури, і підприємство докладає максимум зусиль для оперативного вирішення подібних проблем.

Мешканцям, чиї квартири підпадають під зону відключення, рекомендується подбати про запаси для побутових потреб.

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