Дефіцит продуктів у Харкові та інших регіонах України може стати серйозною проблемою вже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Українські супермаркети готуються до нестачі сезонних фруктів — експерти повідомляють про зменшення врожаю абрикосів, персиків і черешні. Основна причина цього — несприятливі погодні умови, зокрема весняні заморозки, які значно пошкодили фруктові сади.

Окрім природних чинників, на ситуацію впливають зниження обсягів імпорту через логістичні труднощі, а також зростання вартості пального й добрив. Усе це суттєво позначається на собівартості продукції, яка потрапляє на полиці магазинів. За оцінками аналітиків, ціни на фрукти можуть зрости на 30–50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фахівці радять споживачам уже зараз звернути увагу на альтернативи — заморожені чи консервовані фрукти, які можуть зберегти смак та користь на тривалий період. Дефіцит продуктів у Харкові, за словами місцевих продавців, уже помітний — зокрема, на ринках меншає пропозиція вітчизняної черешні.

Нагадаємо, картопля також дорожчає: за тиждень ціна на молоду продукцію зросла на 13%.

Також ймовірно, що цього сезону покупці частіше обиратимуть імпортну продукцію, оскільки вона може бути доступнішою за українську.

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