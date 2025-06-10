Дефіцит продуктів у Харкові, за словами місцевих продавців, уже помітний.

Дефицит продуктов в Харькове и других регионах Украины может стать серьезной проблемой в ближайшее время, сообщает Politeka.

Украинские супермаркеты готовятся к нехватке сезонных фруктов – эксперты сообщают об уменьшении урожая абрикосов, персиков и черешни. Основная причина этого — неблагоприятные погодные условия, в том числе весенние заморозки, значительно повредившие фруктовые сады.

Кроме природных факторов, на ситуацию влияют снижение объемов импорта из-за логистических трудностей, а также рост стоимости горючего и удобрений. Все это существенно сказывается на себестоимости продукции, попадающей на полки магазинов. По оценкам аналитиков, цены на фрукты могут вырасти на 30-50% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Специалисты советуют потребителям уже сейчас обратить внимание на альтернативы — замороженные или консервированные фрукты, которые могут сохранить вкус и пользу на длительный период. Дефицит продуктов в Харькове, по словам местных продавцов, уже заметен — в частности, на рынках становится меньше предложение отечественной черешни.

Напомним, картофель также дорожает: за неделю цена на молодую продукцию выросла на 13%.

Также вероятно, что в этом сезоне покупатели чаще будут выбирать импортную продукцию, поскольку она может быть доступнее украинской.

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