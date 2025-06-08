Відключення світла на тиждень 9-15 червня у Запоріжжі здійснюється для покращення якості електропостачання.

Відключення світла на тиждень 9-15 червня у Запоріжжі пов’язане з плановими ремонтними роботами електрообладнання, повідомляє Politeka.

Протягом цього періоду енергопостачання буде тимчасово припинено у багатьох районах міста.

Зокрема, 9 числа з 08:00 до 17:00 без світла залишаться мешканці вулиць Історична, Вогнетривна, Незалежної України, Оптимістична, Фінальна та інших. Також в цей день ремонтні роботи триватимуть на вул. Василя Сергієнка та Козака Бабури, а з 09:00 до 17:00 – на вулицях Євгена Адамцевича, Анашкіна, Арктична, Дизельна, Запорізька та багатьох інших.

10.06 буде відсутнє постачання у частині Хортиці, на вул. Весніна, Вроцлавська, Петра Ребра, Сергія Синенка, Набережна, Наукове містечко та прилеглих провулках. Також 10 червня заплановані роботи на Академіка Глушка, Військбуду, Лозовій, Пилипа Орлика, Юрія Кондратюка і інших вулицях.

11 числа без електропостачання залишаться жителі вулиць Абрагама Коопа, Андреаса Валльмана, Бориса Грінченка, Депутатська, Дружби, Калинова, Кам’янсько-Дніпровська, Лікарська та багатьох інших. Під час проведення ремонтів буде відключено електроенергію з 09:00 до 16:00.

12 числа роботи триватимуть на вул. Величара (Сергія Тюленіна), Героїв полку «Азов», Гетманська, Яценка, Зенітний, Коксовий, Корабельний, Ясний з 08:00 до 17:00.

Мешканців Запоріжжя просять заздалегідь підготуватися до відключення світла на тиждень 9-15 червня у Запоріжжі.

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