Подорожчання проїзду в Хмельницькій області торкнулося жителів Ізяслава, де зросла вартість проїзду на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Таке рішення нещодавно ухвалив виконавчий комітет Ізяславської міської ради. Згідно з новими тарифами, одна поїздка тепер коштує 12 гривень, тоді як раніше мешканці платили 10 гривень.

Зміни торкнулися таких маршрутів:

№1 «Залізничний вокзал – Лікарня»;

№3 «Комбікормовий завод – Лабази»;

№4 «Перехрестя вулиць Незалежності і Вишневої – Лабази»;

№5 «Комбікормовий завод – вул. Б. Хмельницького, 69».

Як пояснюють у міськраді, підвищення ініціювали місцеві перевізники через зростання вартості пального, технічного обслуговування, ремонту, страхування та інших обов’язкових витрат. Усе це вплинуло на собівартість перевезень та унеможливило надання послуг за попередніми цінами без збитків для перевізників.

Також зазначається, що дата впровадження нових тарифів залежить від самих перевізників, які зобов’язані повідомити пасажирів завчасно. У міській раді наголошують: рішення про зміну тарифів було ухвалене з урахуванням звернень перевізників та економічних розрахунків, поданих на розгляд виконавчого комітету.

Отже, подорожчання проїзду в Хмельницькій області стало частиною загальноукраїнської тенденції зростання транспортних витрат на фоні економічного тиску.

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