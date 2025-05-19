Тема підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області стала однією з найбільш актуальних у травні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області торкнеться мешканців уже з травня 2025 року, повідомляє Politeka.

Як інформують у Газмережі, причина – запровадження нової плати за розподіл газу, що зумовить зростання витрат для багатьох споживачів.

У компанії наголошують, що українці отримають третю платіжку – окрему від існуючих – яка стосуватиметься технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Ця послуга включатиме перевірку технічного стану обладнання, що, за словами експертів, є критично важливим для безпеки багатоквартирних будинків.

Частота таких перевірок залежить від віку будівлі: якщо їй менше 25 років – огляди проводитимуть раз на 5 років, якщо більше – раз на 3. Відповідні рахунки почнуть надходити вже з травня.

На тлі цього підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області окремі категорії громадян можуть розраховувати на допомогу. Так, українці зі статусом «дитини війни» та з доходом менше 4240 грн на одну особу мають право на 25% знижку на оплату ЖКП. Для оформлення пільги слід звернутись до Пенсійного фонду з пакетом документів.

Жителів Сумщини варто закликають не зволікати з оформленням пільги, щоб не втратити можливість зекономити.

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