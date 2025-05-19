Тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Сумской области стала одной из наиболее актуальных в мае.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области коснется жителей уже с мая 2025 года, сообщает Politeka .

Как информируют в Газсети, причина – введение новой платы за распределение газа, что приведет к росту расходов для многих потребителей.

В компании отмечают, что украинцы получат третью платежку – отдельную от существующих – которая будет касаться технического обслуживания внутридомовых газовых сетей. Эта услуга будет включать проверку технического состояния оборудования, что, по словам экспертов, критически важно для безопасности многоквартирных домов.

Частота таких проверок зависит от возраста здания: если ему меньше 25 лет – смотры будут проводить раз в 5 лет, если больше – раз в 3. Соответствующие счета начнут поступать уже с мая.

На фоне повышения тарифов на коммунальные услуги в Сумской области отдельные категории граждан могут рассчитывать на помощь. Так, украинцы со статусом «ребенка войны» и с доходом менее 4240 грн на одного человека имеют право на 25% скидку на оплату ЖКУ. Для оформления льгот следует обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов.

Жителей Сумской области следует призывать не медлить с оформлением льготы, чтобы не упустить возможность сэкономить.

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