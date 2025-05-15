Ви можете отримати грошову допомогу для пенсіонерів в Сумській області, зареєструвавшись через офіційний сайт.

Грошова допомога для пенсіонерів в Сумській області може стати реальністю завдяки новій ініціативі Євросоюзу у межах співпраці з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO), повідомляє Politeka.

Фінансова підтримка передбачає надання ваучерів у розмірі 1000 доларів США для придбання якісного насіння зернових культур і мінеральних добрив. Претендувати на неї можуть малі та середні фермери, зокрема пенсіонери, які обробляють від 10 до 300 гектарів землі. Пріоритет надається жінкам-фермерам та вразливим категоріям населення.

Щоб отримати допомогу, необхідно до 26 травня 2025 року подати заявку через офіційний сайт Державного аграрного реєстру. У формі слід вказати актуальні дані про господарство, підтвердити площу оброблюваної землі та прикріпити супровідні документи. Після розгляду заявки й за умови відповідності критеріям, обрані учасники отримають грошові ваучери.

Грошова допомога для пенсіонерів в Сумській області — це шанс на підтримку в умовах економічної нестабільності та важливий крок до розвитку аграрного сектору регіону.

Ця ініціатива спрямована на те, щоб підтримати фермерів у відновленні сталого виробництва та забезпечити продовольчу безпеку в регіоні.

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