Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області стало однією з найбільш актуальних тем для обговорень.

З 1 травня відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області, повідомляє Politeka.

Як інформують в компанії "Газмережі", українці отримають нову платіжку, яка стосуватиметься технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Споживачам доведеться оплачувати так звану третю платіжку за газ. До неї входить перевірка технічного стану мереж і газового обладнання, що, за словами фахівців, є необхідною умовою для забезпечення безпеки в багатоквартирних житлових будинках.

Періодичність технічних оглядів залежатиме від віку будинку. Якщо будівлі менше 25 років, перевірки проводитимуться один раз на п’ять років. Якщо ж більше — кожні три роки. Таким чином, українцям слід підготуватися до нових витрат вже цього місяця, адже рахунки почнуть надходити з травня.

Окрема увага до цього питання прикута в регіонах, де значна частина житлового фонду старіша за 25 років — зокрема, на Сумщині. Для багатьох родин ці витрати можуть стати додатковим фінансовим навантаженням. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Сумській області є частиною ширшої реформи ринку газопостачання, яка впроваджується по всій країні.

Отже, зважаючи на такі нововведення українцям варто завчасно планувати свій бюджет.

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