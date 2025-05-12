Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области стало одной из наиболее актуальных тем для обсуждений.

С 1 мая произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области, сообщает Politeka.

Как информируют в компании "Газсети", украинцы получат новую платежку, которая будет касаться технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

Потребителям придется оплачивать так называемую третью платежку за газ. В нее входит проверка технического состояния сетей и газового оборудования, что, по словам специалистов, является необходимым условием обеспечения безопасности в многоквартирных жилых домах.

Периодичность технических осмотров зависит от возраста дома. Если здания менее 25 лет, проверки будут проводиться один раз в пять лет. Если больше — каждые три года. Таким образом, украинцам нужно подготовиться к новым расходам уже в этом месяце, ведь счета начнут поступать с мая.

Отдельное внимание к этому вопросу приковано в регионах, где значительная часть жилищного фонда старше 25 лет — в частности, в Сумской области. Для многих семей эти расходы могут стать дополнительными финансовыми нагрузками. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области является частью более широкой реформы рынка газоснабжения, внедряемой по всей стране.

Следовательно, учитывая такие нововведения, украинцам стоит заранее планировать свой бюджет.

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