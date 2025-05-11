Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Сумській області запроваджують з метою покращення якості послуг.

Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Сумській області торкнеться жителів Недригайлова, повідомляє Politeka.

Сумиобленерго анонсує ремонтні роботи.

АТ "Сумиобленерго" попереджає мешканців Сумської області про планові відключення електроенергії, що заплановані в межах селища Недригайлів. Відключення світла на тиждень 12-18 травня в Сумській області відбудеться у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на обладнанні трансформаторної підстанції та іншій інфраструктурі електромереж.

Так, у середу, 14 травня 2025 року, з 08:00 до 16:00 буде відсутнє електропостачання за наступними адресами:

вулиця Вишнева — будинки 28–63 (включно з 61/1);

вулиця Незалежності — будинки 27, 31/1, 31/2, 33, 35;

вулиця Патріотів України — будинки 1–32, у тому числі 30А;

вулиця Яценкова — будинки 2–29, а також 94А, включаючи підномери 14/1, 14/2 та інші.

Ремонтні роботи проводяться з метою підвищення стабільності електропостачання, попередження аварій та модернізації обладнання. Енергетики просять населення поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже такі дії є необхідними для покращення якості послуг.

Споживачам рекомендовано заздалегідь врахувати відсутність електроенергії у своїх побутових та робочих планах на цей день задля забезпечення комфорту.

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