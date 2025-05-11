Отключение света на неделю 12-18 мая в Сумской области вводится с целью улучшения качества услуг.

Отключение света на неделю 12-18 мая в Сумской области коснется жителей Недригайлова, сообщает Politeka.

Сумыоблэнерго анонсирует ремонтные работы.

АО "Сумыоблэнерго" предупреждает жителей Сумской области о плановых отключениях электроэнергии, запланированных в пределах поселка Недригайлов. Отключение света на неделю 12-18 мая в Сумской области произойдет в связи с проведением ремонтных работ на оборудовании трансформаторной подстанции и другой инфраструктуре электросетей.

Так, в среду, 14 мая 2025 года, с 08:00 до 16:00 будет отсутствовать электроснабжение по следующим адресам:

улица Вишневая - дома 28-63 (включая 61/1);

улица Независимости - дома 27, 31/1, 31/2, 33, 35;

улица Патриотов Украины - дома 1-32, в том числе 30А;

улица Яценкова – дома 2–29, а также 94А, включая подномера 14/1, 14/2 и другие.

Ремонтные работы производятся с целью повышения стабильности электроснабжения, предупреждения аварий и модернизации оборудования. Энергетики просят население отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь такие действия необходимы для улучшения качества услуг.

Потребителям рекомендовано заранее учесть отсутствие электроэнергии в своих бытовых и рабочих планах на этот день для обеспечения комфорта.

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