З травня 2025 року відбулося значне подорожчання проїзду в Сумській області, повідомляє Politeka.

Торкнулося воно міста Глухова. Вартість проїзду в міських автобусних маршрутах зросла через ухвалення нових тарифів, які набули чинності з 1 травня 2025 року. Це змінило фінансовий стан місцевих мешканців, які тепер змушені платити більше за поїздки містом.

Місцеві перевізники звернулися до Глухівської міської ради з проханням переглянути тарифи на проїзд, посилаючись на зростання мінімальної заробітної плати, пального та запчастин. В результаті розгляду цього питання міська рада ухвалила рішення про підвищення тарифів на мандрівки у міських автобусах. Нова вартість поїздок значно вплинула на мешканців, адже подорожчання стосувалося всіх основних маршрутів міста.

Зазначимо, що мешканці Глухова неодноразово висловлювали невдоволення рівнем транспортних послуг у місті. Багато автобусів, які працюють на місцевих маршрутах, мають застарілий вигляд і навіть були виготовлені ще в радянський період. Це не тільки знижує комфорт пасажирів, а й створює проблеми з технічним станом транспортних засобів. Подорожчання проїзду в Сумській області викликало значне незадоволення серед місцевих жителів, адже, незважаючи на підвищення цін, якість перевезень залишає бажати кращого.

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