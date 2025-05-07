С мая 2025 г. произошло значительное подорожание проезда в Сумской области, сообщает Politeka.

Коснулось оно города Глухова. Стоимость в городских автобусных маршрутах возросла из-за принятия новых тарифов, вступивших в силу с 1 мая 2025 года. Это изменило финансовое состояние местных жителей, которые теперь вынуждены платить больше за поездки по городу.

Местные перевозчики обратились в Глуховский городской совет с просьбой пересмотреть тарифы на проезд, ссылаясь на рост минимальной заработной платы, горючего и запчастей. В результате рассмотрения этого вопроса городской совет принял решение о повышении тарифов на путешествия в городских автобусах. Новая стоимость поездок оказала значительное влияние на жителей, ведь подорожание касалось всех основных маршрутов города.

Отметим, что жители Глухова не раз выражали недовольство уровнем транспортных услуг в городе. Многие автобусы, работающие на местных маршрутах, выглядят устаревшими и даже были изготовлены еще в советский период. Это не только снижает комфорт пассажиров, но создает проблемы с техническим состоянием транспортных средств. Подорожание проезда в Сумской области вызвало значительное недовольство среди местных жителей, ведь несмотря на повышение цен качество перевозок оставляет желать лучшего.

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