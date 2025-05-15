Вы можете получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области, зарегистрировавшись через официальный сайт.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области может стать реальностью благодаря новой инициативе Евросоюза в рамках сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO), сообщает Politeka.

Финансовая поддержка предусматривает предоставление ваучеров в размере 1000 долларов США для приобретения качественных семян зерновых культур и минеральных удобрений. Претендовать на нее могут малые и средние фермеры, в том числе пенсионеры, возделывающие от 10 до 300 гектаров земли. Приоритет отдается женщинам-фермерам и уязвимым категориям населения.

Чтобы получить помощь, необходимо до 26 мая 2025 подать заявку через официальный сайт Государственного аграрного реестра. В форме следует указать текущие данные о хозяйстве, подтвердить площадь обрабатываемой земли и прикрепить сопроводительные документы. После рассмотрения заявки и при условии соответствия критериям избранные участники получат денежные ваучеры.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области — шанс на поддержку в условиях экономической нестабильности и важный шаг к развитию аграрного сектора региона.

Эта инициатива направлена ​​на поддержание фермеров в восстановлении устойчивого производства и обеспечения продовольственной безопасности в регионе.

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